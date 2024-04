Após visita de Lula, arte “Pelé Beijoqueiro” ganha as ruas de Bogotá

A Embaixada do Brasil, em Bogotá, com o apoio do Instituto de Cultura Brasil-Colômbia (Ibraco), levou à capital colombiana a série de arte urbana “Pelé Beijoqueiro”, do artista visual Luis Bueno.

Na nova série da obra, o Rei Pelé aparece beijando o escritor colombiano Gabriel García Márquez, um pedido exclusivo da embaixada, devido ao evento literário, com o apoio do Instituto de Cultura Brasil-Colômbia (Ibraco) — a mesma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou, na última quarta-feira (17/4), para prestigiar a obra de arte urbana “Pelé Beijoqueiro”.

Lambe-lambes de uma imagem exclusiva, criada a pedido da embaixada, foram coladas por Bueno em diferentes pontos de Bogotá, como a parede lateral na entrada do pavilhão do Brasil na Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), em Corferias; Ibraco (área interna do instituto e muro contíguo na Praça República Federativa do Brasil), em Santa Bibiana; Centro Cultural Gabriel García Márquez, em La Candelaria; e Biblioteca Pública Gabriel García Márquez, em El Tunal.

Para a imagem com o escritor García Márquez, Bueno escolheu uma em que o escritor estivesse sorrindo. “Acho que é emblemática da figura pública dele e da beleza de sua literatura, que casa bem com todas as alegrias que Pelé trouxe quando jogou futebol”, disse o artista.

Lula e presidênte da Colômbia na imagem do pelé (1)

Lula e pr da colombia na obra Pelé Beijoqueiro (1)

pelé-beijoqueiro-em-poste- (1)

pele-beijoqueiro-no-centro-cultural-gabriel-garcia-marquez (1)

foto-pele-marquez-bogota1

foto-pele-marquez-bogota

Lula posou ao lado do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em frente ao lambe-lambe.

Desde 2010 A série “Pelé Beijoqueiro” surgiu em 2010, a partir de uma fotografia original do jogador beijando o boxeador norte-americano Muhammad Ali. Bueno recorta a imagem e substitui o boxeador por diversas personalidades, como Salvador Dali, Mona Lisa, Maradona e, na edição de 2023, o cantor de tango Carlos Gardel, na Embaixada do Brasil, em Buenos Aires.

O trabalho foi exposto em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago, Londres, Nova York e Paris.