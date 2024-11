Após xingamento de Janja a Elon Musk, governo silencia e oposição fala em ‘crise diplomática’

Após a declaração polêmica de Janja, esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante o painel do G20 Social, a reação de políticos conservadores foi imediata. Jair Bolsonaro destacou que a situação poderia resultar em um “problema diplomático” para o Brasil. Em tom de ironia, Elon Musk respondeu à controvérsia com emojis de risadas, demonstrando desdém e prevendo que “eles [grupo político liderado por Lula] vão perder a eleição”. Já os integrantes do governo federal não se manifestarem, seja para criticar ou para defender a primeira-dama. Na rede social X, até mesmo perfis de esquerda repudiaram o comentário de Janja. Ferrenho apoiador de Donald Trump, Musk participará do próximo governo republicano como secretário de Departamento de Eficiência do Governo (caro que equivale ao de ministro).

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também se manifestou, apoiando a crítica do pai e questionando a capacidade da administração atual. Para ele, a atitude de Janja reflete um “nível” preocupante na gestão do governo Lula. A deputada Carla Zambelli, por sua vez, classificou a postura da primeira-dama como “vergonhosa e irresponsável”, enfatizando que isso poderia prejudicar relações diplomáticas significativas. Nikolas Ferreira (PL-RJ), Marcel van Hattem (Novo-RS) e Carlos Jordy (RJ) foram outros parlamentares que lamentaram a postura da primeira-dama.

Durante o painel, Janja não hesitou em expressar sua indignação, proferindo um “fuck you, Elon Musk”, o que gerou aplausos entre os presentes. Essa declaração acirrou ainda mais os ânimos, levando a uma troca de farpas entre os envolvidos. Musk, em resposta, previu que “eles vão perder a próxima eleição”. “A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, mandou Elon Musk ‘se f*der’ em pleno evento do G20, onde estão reunidas lideranças das maiores economias do mundo. É diplomacia de alto nível, digna do país bananeiro que se tornou o Brasil do governo Lula em lua de mel com o STF”, criticou o ex-deputado federal Deltan Dallagnol.

Vale lembrar que o último desentendimento entre Musk e o Brasil ocorreu em agosto, quando o funcionamento da plataforma X foi suspenso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Essa suspensão gerou um clima de tensão entre o empresário e as autoridades brasileiras. Nos Estados Unidos, a situação também se desenrola com Trump anunciando que Musk será responsável por um novo Departamento de Eficiência Governamental. O objetivo desse departamento é desmantelar a burocracia e reduzir gastos, o que pode impactar diretamente a relação entre o empresário e a política americana.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA