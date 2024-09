Após Xuxa e Paquitas, Globopay planejava série sobre Marlene Mattos

Arley Alves/Memória Globo

1 de 1 1 – Xuxa e Paquitas no Xuxa Park – Arley Alves Memória Globo – Foto: Arley Alves/Memória GloboA Globoplay tinha como plano uma trilogia ao conceber o projeto de séries documentais sobre Xuxa e o universo ao seu redor.

Primeiro, seria, claro, “Xuxa, o documentário”, lançado em 2023. Depois, o recém-lançado “Pra sempre paquitas”. E a trilogia seria encerrada com um centrado na ex-diretora em cujo prontuário pontificam acusações de uma série de maldades de vilã de novela, como pôr as paquitas nuas para ver quem engordou, ricularizar crianças e fazer tortura psicológica com meio mundo.

Mas Marlene recuou após os torpedos de ataques que recebeu com a exposição decorrente da primeira série.

