Aposentar ou não a 10? Pelé mandou recado sobre ideia no Santos

A camisa 10 deixará de ser usada no Santos. Ao menos, temporariamente. A família de Pelé pediu ao Peixe que aposentasse o número eternizado pelo Rei do Futebol, e o presidente do clube, Andres Rueda se mostrou a favor. A ideia ainda precisa ser votada em Conselho, mas o dirigente confirmou suspensão a partir de janeiro. Mas, afinal, o que Pelé gostaria?

Essa resposta foi dada pelo próprio ex-jogador, em uma entrevista ao apresentador Bolívia. Questionado sobre uma possível intenção do Santos em não usar mais a camisa 10, o Rei do Futebol se mostrou contrário.

“É melhor deixar a camisa 10, por que assim ninguém vai esquecer”, disse.

Pelé usou o número 10 no Peixe entre os anos de 1956 e 1974. Desde então, a camisa já foi usada por jogadores como Giovanni, Diego, Zé Roberto e Paulo Henrique Ganso. Atualmente, é do venezuelano Yeferson Soltedo.

Pouco após a morte do ex-jogador, na última quinta-feira (29), os familiares pediram pela imortalização da camisa 10 do Santos. Após tomar conhecimento sobre a solicitação, Andrés Rueda informou que o número está suspenso na temporada 2023, até que o conselho deliberativo do clube tome uma decisão sobre o processo para a aposentadoria.

De acordo com o dirigente, parte dos conselheiros entende que uma forma de homenagear o Rei do Futebol seria seguir usando a numeração de maneira oficial nas partidas, como o próprio Pelé disse que gostaria.

“Muitos conselheiros acreditavam que a homenagem era justamente a camisa 10 do Pelé estar com o time. Vamos levar o assunto ao conselho, mas nós, em medida administrativa, não utilizaremos a camisa 10 até a definição do conselho”, afirmou Rueda.