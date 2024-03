Aposta de Goiânia leva prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena; veja dezenas sorteadas

A Mega-Sena sorteou na noite desta terça-feira, 5, o prêmio de R$ 206 milhões. Os números vencedores foram 04, 13, 18, 39, 55 e 59. Uma aposta de Goiânia acertou as seis dezenas do concurso 2696 e faturou o valor milionário. Trata-se de um bolão de 24 cotas. Outras 287 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 39.392,16, e, aqueles que acertaram quatro números, um total de 16.669, arrecadaram R$ 968,91. O próximo sorteio acontece na quinta-feira, 7, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

*Reportagem produzida com auxílio de IA