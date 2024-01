Apostas Liga Africana das Nações: veja o guia para apostar

As apostas Liga Africana das Nações acontecem em um dos maiores eventos esportivos do continente, com atletas do cenário internacional e os melhores clubes africanos. E todas as melhores casas de apostas estão disponibilizando opções para registrar palpites no torneio.

Betano: bônus de novo usuário e catálogo de apostas esportivas extenso; KTO: bônus de primeira aposta e recursos para aposta ao vivo; Betmotion: muitos anos de atuação e ofertas para cassino e esportes; Betfair: bônus para apostas esportivas e vários métodos de pagamento; LeoVegas: várias ofertas de boas-vindas e uma plataforma intuitiva e eficiente. Neste guia, você descobre como e onde apostar na competição, bem como confere uma lista de operadoras com ofertas promocionais para apostar na Liga Africana das Nações.

Ofertas para apostar na Liga Africana das Nações Sem dúvida, os melhores sites de apostas oferecem bônus de boas-vindas e, se você ainda não tem uma conta, pode aproveitá-los. Dessa maneira, fica ainda melhor aproveitar as apostas na Copa Africana nas Nações.

Betano – Oferta para novo usuário de até R$ 500; KTO – Bônus de boas-vindas de aposta bônus de até R$ 200; Betmotion – Bônus de primeiro depósito de 150% até R$ 200; Betfair – Bônus de primeiro depósito de até R$ 300; LeoVegas – Aposta bônus de boas-vindas de até R$ 150. Lembrando que estas promoções estão sujeitas a Termos e Condições próprios, assim como requisitos e critérios de resgate. Então, consulte no site oficial de cada operadora todos os detalhes das promoções.

Além disso, verifique as plataformas de cada operadora. Afinal, podem surgir ofertas especiais para a competição e outras oportunidades interessantes.

Apostas Liga Africana das Nações: história e organização O Campeonato Africano das Nações é sem dúvida a competição mais importante das seleções de futebol do continente africano. A sua primeira edição foi em 1957, organizada pela Confederação Africana de Futebol.

Ela ocorre a cada dois anos e, neste primeiro semestre de 2024, estamos vendo a edição de número 34. Este ano, o campeonato está sendo realizado na Costa do Marfim e conta com os 24 melhores clubes de futebol do continente.

Os maiores clubes da competição são o Egito, com sete títulos, Camarões, com cinco vitórias, e Gana, com quatro conquistas. O campeão da última edição, em 2021, foi o Senegal, em uma decisão por pênaltis contra o Egito.

O campeonato é organizado primeiro em uma fase de grupos, que passam os melhores classificados, e vão para o mata-mata. Nesta edição, o primeiro jogo foi no dia 13 de janeiro de 2024, quando a Costa do Marfim derrotou Guiné-Bissau por 2 x 0.

No Brasil, o torneio está sendo transmitido exclusivamente pela Band. Sendo a maior competição do cenário futebolístico do continente africano, as maiores casas de apostas estão oferecendo mercados. Portanto, conheça mais detalhes sobre as apostas Liga Africana das Nações a seguir.

Os melhores sites estão oferecendo apostas Liga Africana das Nações Como escolhemos os melhores sites de apostas para a Liga Africana das Nações Escolhemos as sugestões de sites de apostas mediante alguns critérios avaliados por nossa equipe. No entanto, o leitor deverá escolher uma operadora que lhe convém. Nossas sugestões são feitas por opiniões subjetivas, mas pensando na segurança e na experiência de apostas do cliente.

Elencamos, a seguir, alguns dos critérios que analisamos para escolher os melhores sites para Apostas na Liga Africana das Nações. Leia com atenção, pois você pode utilizar estes tópicos para fazer suas próprias avaliações:

Ofertas promocionais: verificamos a seção de promoção de cada operadora, para visualizar as ofertas disponíveis. Operadoras que possuem bônus de boas vindas podem oferecer recursos para evitar perdas nas apostas Liga Africana das Nações; Variedade de mercados de apostas: as maiores operadoras oferecem apostas esportivas em futebol, por conta da popularidade do esporte. No entanto, nem todas as casas possuem mercados diversificados para apostar na Liga Africana das Nações; Apostas ao vivo: se uma operadora aceita apostas ao vivo, será possível fazer apostas Liga Africana das Nações enquanto os jogos acontecem. Além disso, algumas casas de apostas oferecem recursos únicos para as apostas ao vivo, como cash out e transmissão; Protocolos de segurança e ferramentas de privacidade: todos os recursos acima só são vantajosos se a operadora for segura para apostar. Por isso, é preciso conferir os selos de segurança do site, a criptografia das informações e a integridade dos métodos de pagamento; Confiança e reputação da empresa: é preciso avaliar cada licença de funcionamento, para verificar a confiança das operadoras. Além disso, buscamos conhecer as avaliações da plataforma em sites de reclamações, bem como a opinião dos usuários; Aplicativo de apostas: as grandes operadoras do mercado disponibilizam um app de apostas para download. Assim, o cliente pode apostar no celular ou tablet, em qualquer lugar. Sendo assim, é um recurso que pode ser usado para apostar na Liga Africana das Nações. Nossa principal seleção de ofertas de apostas Algumas promoções ofertadas pelas operadoras podem ser utilizadas para apostar na Liga Africana das Nações. Dito isso, nossa equipe separou uma oferta para cada casa de aposta recomendada. São diferentes bônus de boas vindas, que oferecem recursos para Apostas Liga Africana das Nações.

Betano Os novos clientes da operadora podem usar o código promocional Betano e resgatar um bônus no primeiro depósito, que concede 100% até R$ 500. Assim, ao depositar no mínimo R$50, o usuário pode usar o bônus para apostas Liga Africana das Nações. Aplicam-se Termos e Condições promocionais do site.

KTO Na KTO, o novo usuário pode pegar uma aposta bônus de até R$ 200. Ou seja, se o cliente apostar na Liga Africana das Nações pela primeira vez na operadora, recebe a aposta bônus se o palpite for considerado perdido. Além disso, com o cupom KTO, você pode ativar um bônus extra de 20%. Descubra os critérios e T&Cs no site da KTO.

Betmotion Na Betmotion, o usuário pode conseguir um bônus de primeira recarga e utilizar nas apostas Liga Africana das Nações. O máximo que pode conseguir neste bônus de boas-vindas com o promocode Betmotion é R$ 400. A promoção é exclusiva para novos usuários. Verifique os T&Cs e critérios junto a operadora.

Betfair No cadastro, o cliente pode resgatar um bônus de primeiro depósito de até R$ 200 com o código promocional Betfair. O bônus em convertido em créditos de aposta para Esportes. Desta forma, o cliente pode utilizar os créditos nas apostas Liga Africana das Nações. Conheça os T&Cs no site.

LeoVegas A LeoVegas possui um bônus de boas vindas de apostas bônus de até R$ 300 em aposta grátis. Ela deve ser usada em apostas esportivas, como as apostas Liga Africana das Nações. A aposta deve ser de, no mínimo R$ 25, e de odds mínimas de 1.80 para valer. Confira todos os critérios e T&Cs no site da LeoVegas.

Mercados de apostas para Liga Africana das Nações Os mercados de apostas são opções pré-definidas de apostar na Liga Africana das Nações. Cada evento possuem diferentes tipos de mercados, com várias possibilidades de palpites. Para que você não se perca entre as opções, falaremos, a seguir, um pouco sobre os mercados mais populares.

Resultado final (ou 1×2) Este mercado, também chamado de Moneyline, é simples de entender. Aqui, o cliente faz um palpite na vitória, empate ou derrota de uma partida. Não é preciso acertar o placar, apenas o resultado que um evento tomou.

Ambas as equipes marcam Nesse mercado, o cliente deve fazer um palpite na probabilidade de que ambas as equipes marquem gols na partida. Assim, é preciso conhecer um pouco sobre as equipes que estão em disputa, para fazer um palpite.

Chance dupla No mercado de chance dupla, o cliente faz um palpite em dois resultados finais possíveis da partida. Por isso é chamado de chance dupla. Dentro do mercado, existem as opções de palpites, como, por exemplo, vitória e/ou empate, ou derrota e/ou empate.

Handicap Asiático e Handicap Europeu De forma geral, no handicap existe uma vantagem ou desvantagem a uma das equipes do evento. No caso de apostar em handicap no futebol, o time que for favorito começará com uma desvantagem fictícia. O contrário ocorre com o time azarão. É preciso conhecer bem o mercado para apostar.

Placar exato Aqui, o cliente precisa ser perspicaz, já que terá de acertar não só o resultado da partida, mas como o placar acabou. Ou seja, diferente do mercado de 1×2, o palpite é feito no número de gols exatos que aconteceram em uma partida.

Total de gols Mais/Menos Outro mercado popular envolvendo o número de gols é o de Mais/Menos. A operadora informa um total de gols que será marcado, e o cliente aposta se foi mais ou menos que isso. Para fazer esse palpite, é preciso ter uma boa noção das equipes que estão disputando a vitória.

As apostas na Liga Africana das Nações estão em todas as plataformas de apostas Ofertas para a Liga Africana das Nações para clientes existentes Os clientes que já possuem cadastros em operadoras também podem procurar ofertas promocionais para apostar na Liga Africana das Nações. Ao acessar a aba de “promoções” da sua operadora, você pode conferir todas as ofertas ativas no momento.

Como exemplo de promoções para antigos clientes que podem ser utilizadas para apostar na Liga Africana das Nações, podemos citar algumas. Dentre elas, ofertas de palpites extras, apostas sem risco e cashback de aposta ou depósito podem ser úteis.

O apostador deve buscar, no site oficial da operadora que prefere, o bônus que deseja. Além disso, é recomendado conhecer todos os termos e condições promocionais. Por fim, conheça também os requisitos de apostas esportivas para desbloquear a promoção.

Odds Liga Africana das Nações Se você pretende apostar na Liga Africana das Nações, precisa estar atento às odds (ou cotações) dos mercados de apostas. Isto porque são números determinantes nas apostas online. A odd identifica o possível retorno da aposta e a chance de um evento acontecer.

As odds são números que variam com bastante frequência, pois correspondem aos ajustes do mercado. Ainda mais quando se trata de apostas ao vivo. Sendo assim, uma dica de nossa equipe é que os leitores façam comparações das odds entre diferentes operadoras.

Assim, pode encontrar melhores odds ou no mínimo mais adequadas às suas necessidades. É importante mencionar que os sites que indicamos possuem as odds conforme a média do mercado. Na tabela abaixo, você poderá conferir algumas probabilidades para os próximos jogos do torneio.

Perguntas frequentes sobre as apostas Liga Africana das Nações Caso tenha ficado alguma dúvida para apostar na Liga Africana das Nações, conheça as dúvidas frequentes abaixo.

Como se cadastrar em uma operadora para apostar na Liga Africana das Nações? O primeiro passo é escolher uma casa de apostas de confiança. Feito isso, ao acessar o site da operadora, procure a seção de cadastro, que geralmente fica no topo da página. Preencha todo o formulário de inscrição, aceite os termos e condições, e finalize o cadastro.

Quem é elegível para essas ofertas de apostas? No Brasil, somente pessoas maiores de idade podem fazer apostas online em operadoras. Após fazer o cadastro em uma casa de apostas, é preciso realizar um primeiro depósito para ficar apto a apostar. É possível que, em algum momento, seja necessário fazer uma comprovação de identidade.

Quando o evento começa? A primeira partida da Liga Africana das Nações foi em 13 de janeiro. O primeiro confronto da fase de grupos foi o triunfo da Costa do Marfim sobre Guiné-Bissau por 2 x 0. O jogo foi realizado no Estádio Olímpico de Ebimpé.

Onde posso assistir à Liga Africana das Nações? No Brasil, a competição está sendo transmitida com exclusividade pelo Grupo Bandeirantes, na TV aberta. Além dos jogos da TV, os outros eventos serão transmitidos em plataformas digitais. As plataformas são a Bandplay, a Band.com.br e no YouTube do Esporte na Band.

Quem é o favorito desta edição? Segundo os especialistas, o favorito para ganhar a vigésima quarta edição do torneio é o Egito. É o time que possui mais títulos do torneio, e na última edição ficou em segundo lugar. Possui grandes atletas do cenário internacional, e por isso é cotado para vencer a edição.

Quem são os maiores atletas do torneio? A Liga Africana das Nações conta com vários jogadores conhecidos no mundo todo. Para citar alguns, do Egito, temos o conhecido Mohamed Salah. Também vale menção a Sadio Mané, do Senegal. Por fim, citamos ainda o Victor Osimhen, da Nigéria.