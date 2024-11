Apostas online crescem entre evangélicos e preocupam pastores

O envolvimento de evangélicos em apostas online tem gerado preocupação entre líderes religiosos, que veem o aumento da prática como uma ameaça tanto financeira quanto espiritual para os fiéis.

Segundo pesquisa realizada pelo PoderData entre 12 e 14 de outubro, 29% dos evangélicos afirmaram já ter feito uma aposta virtual, um índice superior à média nacional de 24% e maior do que o observado entre católicos (22%).

A pesquisa, que ouviu 2.500 pessoas em 181 municípios, revelou que os evangélicos também apresentam um maior grau de endividamento devido a essas apostas, com 21% relatando dívidas.

A Igreja Universal do Reino de Deus publicou um texto abordando os riscos das apostas, apontando que, embora o jogo seja uma prática antiga, o advento das plataformas digitais tornou o acesso mais fácil e o vício mais frequente. “A prática dos jogos não é novidade. Está lá, no Novo Testamento”, mencionou a Universal, referindo-se ao sorteio da túnica de Cristo pelos soldados romanos após sua crucificação.

Pastores de diferentes denominações têm compartilhado relatos de fiéis que enfrentam dificuldades financeiras e emocionais devido ao vício em apostas. O apóstolo Estevam Hernandes, da Renascer em Cristo, citou o caso de um jovem que, em um jantar, apostou os únicos R$ 90 que tinha para cobrir a conta, mas perdeu o valor e precisou recorrer aos pais. “Acreditamos que é papel da igreja ajudar a criar uma barreira contra essa febre que prejudica tantas famílias”, afirmou Hernandes.

Para o bispo Renato Cardoso, da Universal, o problema das apostas vai além das questões financeiras, envolvendo uma “influência espiritual” que ele descreve como o “espírito de Mamom”, uma entidade associada à ganância. Segundo Cardoso, o desejo de riqueza torna-se problemático quando se transforma em cobiça, afastando o fiel de Deus. “Antes de caírem nas bets, as pessoas caíram em Mamom”, explicou ele em seu programa “Inteligência e Fé”.

O pastor Silas Malafaia, conhecido por seu discurso conservador, também alerta os fiéis para o “perigo espiritual” das apostas. Ele incentiva quem busca ajuda a “orar a Deus, ler a Bíblia, e pedir libertação de Jesus dessa praga”, associando o vício ao trabalho destrutivo do diabo.

