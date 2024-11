Apóstolo Rina morreu no dia do aniversário de sua irmã, a pastora Priscila Seixas

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como Apóstolo Rina, fundador da Igreja Bola de Neve, faleceu neste domingo (17), dia em que sua irmã, a pastora Priscila Seixas, celebrava aniversário. O líder religioso, de 52 anos, sofreu um acidente de moto na região de Campinas (SP) e, apesar de ter sido levado ao hospital, não resistiu aos ferimentos.

O falecimento de Rina marcou de forma trágica uma data especial para a família. A pastora Priscila, que também é uma figura importante na Bola de Neve, recebeu a notícia na igreja, durante o culto.

O acidente

O Apóstolo Rina sofreu o acidente por volta das 18h30, enquanto retornava de um culto realizado em São João da Boa Vista (SP), acompanhado do grupo Pregadores do Asfalto, o motoclube ligado à Bola de Neve. Ele perdeu o controle da moto na estrada e caiu. Apesar de ser levado consciente ao Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas, apresentava múltiplas fraturas nas costelas e não resistiu.

A assessoria de imprensa da Igreja Bola de Neve confirmou o falecimento na noite de domingo. “Perdemos um grande líder e irmão. Pedimos que todos se unam em oração pela família e pela igreja neste momento de profunda dor”, disse a instituição em nota oficial.

O legado

Fundada em 1999, a Igreja Bola de Neve é conhecida por sua abordagem inovadora e por atrair jovens e adeptos de esportes radicais. Com 560 igrejas espalhadas por 34 países, a instituição se consolidou como uma das maiores do Brasil. Rina, com seu estilo descontraído e autêntico, foi responsável por liderar esse movimento, transformando vidas por meio da mensagem cristã.

O velório e o sepultamento serão realizados nos próximos dias, com detalhes ainda a serem divulgados pela igreja. Enquanto isso, membros da Bola de Neve e amigos seguem em oração pela família Seixas e pela continuidade do legado de Rina.

