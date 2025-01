Apple deve lançar novo dispositivo para competir com Google e Amazon

A Apple prepara seu lançamento mais significativo para 2025: um hub inteligente que promete transformar a experiência de casas conectadas. Segundo Mark Gurman, renomado jornalista da Bloomberg e especialista em Apple, o dispositivo representa ‘o primeiro passo para um papel mais amplo no mercado de casas inteligentes’.

De acordo com o portal Digital Trends, o novo aparelho deve combinar o design do HomePod com uma tela de 7 polegadas. Porém, a verdadeira inovação estará em sua versão premium. Este modelo contará com um braço robótico capaz de acompanhar os usuários pelo ambiente, mantendo-os sempre no enquadramento durante chamadas de vídeo ou garantindo que a tela permaneça visível conforme se movimentam pela casa.

Na prática, o dispositivo funcionará como um iPad mais compacto e acessível, permitindo controlar aparelhos domésticos, realizar chamadas via FaceTime e executar diversas outras tarefas. Atualmente, os usuários do HomeKit podem configurar um hub doméstico usando HomePod, HomePod Mini ou Apple TV. O novo produto pretende elevar esse ecossistema ao mesmo patamar de competidores como Alexa e Google Assistant.

O futuro da automação: como a Apple quer redefinir a casa conectada

A Apple vai além do simples hardware em sua nova estratégia. Assim, especialistas preveem que o hub se integrará perfeitamente com Apple TV, AirPods e dispositivos Mac. Como resultado, os usuários desfrutarão de uma experiência verdadeiramente imersiva. Além disso, as informações mais recentes confirmam uma tela de sete polegadas, superando rumores anteriores que sugeriam seis polegadas.

Novo dispositivo da Apple combina iPad, HomePod e inteligência artificial (Imagem: Murat Çorlu/Unsplash / Apple)



O sistema operacional permanece como um dos aspectos mais intrigantes do projeto. Por enquanto, não está definido se a Apple desenvolverá uma plataforma nova ou adaptará o iPadOS. No entanto, a empresa tem um objetivo claro: criar uma interface intuitiva e prática. Todos os aspectos da casa inteligente poderão ser controlados por voz ou toque. Paralelamente, a Siri se tornará mais natural e responsiva.

Mark Gurman destaca que este hub será o produto mais importante da Apple em 2025, marcando um ponto de inflexão na estratégia da empresa para automação residencial. Ao unir design minimalista com inteligência artificial avançada, o dispositivo vai além de suas funcionalidades: representa a visão da Apple sobre como viveremos no futuro conectado.

