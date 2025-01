Apple lança iOS 18.3 com correções, mas IA ainda não chega à Europa

Embora a nova versão traga melhorias e correções, os aguardados recursos de Inteligência Artificial (IA) da Apple Intelligence continuam indisponíveis na União Europeia. Segundo a empresa, essas funcionalidades devem ser incorporadas apenas na próxima atualização, o iOS 18.4, prevista para ser lançada na primavera do hemisfério norte.

Mesmo sem essas novidades, a atualização do iOS 18.3 traz correções importantes, como:

Ajustes no aplicativo Calculadora

Solução para um erro que fazia o teclado desaparecer ao digitar para a Siri

Correção de um problema na reprodução de músicas, que fazia o áudio continuar tocando mesmo após o fechamento do app

Além do iOS 18.3, a Apple também disponibilizou a versão correspondente para iPads, o iPadOS 18.3.

Leia Também: Tem um relógio inteligente? Saiba os cuidados que deve ter