Apple pode lançar novo iPhone já na próxima semana

A Apple pode antecipar o lançamento da quarta geração do iPhone SE, com anúncio previsto já para a próxima semana, segundo informações divulgadas pela Bloomberg. Até então, a expectativa era de que o modelo fosse apresentado na primavera do Hemisfério Norte (outono no Brasil).

Rumores sobre o novo iPhone SE têm circulado na internet, com imagens e vídeos vazados sugerindo mudanças no design. Além disso, a escassez de unidades da terceira geração nas lojas indica que a Apple pode estar se preparando para lançar o novo modelo antes do previsto.

O iPhone SE 4 deverá trazer um visual mais próximo ao do iPhone 14, incluindo uma tela maior, o sistema de reconhecimento facial Face ID e recursos avançados de Inteligência Artificial, impulsionados pelo Apple Intelligence.

