Apple prepara iOS 18.2 com recurso de previsão de carregamento

Os últimos rumores indicam que a Apple deve lançar a próxima atualização do sistema operacional iOS, a versão 18.2, no início de dezembro.

Entre as novidades, segundo o site 9to5mac, está a inclusão de um recurso chamado BatteryIntelligence, que permitirá aos usuários saber quanto tempo falta para que o iPhone complete o carregamento. Essa funcionalidade já é comum em alguns smartphones Android, mas deve agradar aos usuários de iPhone, que poderão ter uma previsão mais precisa do tempo de carregamento do aparelho.

Leia Também: Meta AI no WhatsApp tem falhas na política de privacidade