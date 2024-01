Apple ultrapassa Samsung e lidera vendas de smartphones em 2023

Empresa norte-americana vendeu 234,6 milhões de celulares no ano passado; a sul-coreana liderava o ranking desde 2013

É a 1ª vez que a companhia norte-americana passa a sul-coreana em vendas de smartphones Laurenz Heymann/Unsplash – 28.out.2022

PODER360 16.jan.2024 (terça-feira) – 16h12



A Apple liderou o mercado global de smartphones em 2023, ultrapassando a Samsung pela 1ª vez. A big tech sul-coreana encabeçava o ranking há 12 anos. A empresa norte-americana vendeu 234,6 milhões de celulares no ano passado, contra 226,6 milhões da Samsung.

Segundo o Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker da IDC (International Data Corporation, em inglês), o sucesso da Apple se deve principalmente ao aumento de consumidores optando por modelos mais caros, em busca de durabilidade e de recursos avançados.

A empresa Samsung concentrou-se mais nos mercados de médio e alto padrão no último ano, visando a maior lucratividade, mas perdeu participação no segmento de baixo custo.

Com a concorrência crescente de fabricantes chineses de smartphones por um preço mais baixo, como Xiaomi, Oppo e Transsion, que conquistaram uma grande parte do mercado, a Samsung pode enfrentar dificuldades para recuperar sua participação perdida.

Outras fabricantes, como Huawei, OnePlus, Honor e Google, também foram citadas como fundamentais na derrubada da Samsung do 1º lugar.

Em seu relatório, a IDC reportou que as remessas totais de dispositivos móveis da Apple foram de 234,6 milhões, em comparação com 226,6 milhões da Samsung. Xiaomi, Oppo e Transsion completam o top 5.

Embora as remessas totais de smartphones tenham diminuído 3,2% em 2023 em comparação com 2022, há sinais de que o mercado pode estar se recuperando de sua recente queda. O IDC relata um aumento de 8,5% nas remessas no quarto trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.