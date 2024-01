Apreensão de fuzis aumenta 66% no interior de São Paulo em 2023

As Forças de Segurança de São Paulo apreenderam, em 2023, 103 fuzis no interior do Estado. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública, enviados ao site da Jovem Pan nesta terça-feira, 30. O número é 66% maior na comparação com as apreensões do mesmo armamento em 2022, quando 62 fuzis foram retirados de circulação. Além disso, o total de fuzis apreendidos também representa cerca de 60% de todas as apreensões pela Polícia Civil em 2023 no Estado de São Paulo, sendo a maior quantidade desde 2019.

Considerando todas as armas ilegais apreendidas no ano passado, o número total chega a 7.107. A soma também é superior ao ano anterior, quando 6.381 retiradas de circulação – um aumento de 11,4%. Ainda segundo o balanço da Secretaria de Segurança Pública, também foram apreendidas, em 2023, 132 toneladas de entorpecentes no interior do Estado, a maior parte maconha; mais de 19,8 mil veículos recuperados, quantidade 17,7% superior a 2022; e as Polícias Civil e Militar prenderam e apreenderam 117.396 pessoas, o que também registrou aumento de 4,7% na comparação com o ano anterior.