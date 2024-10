Apreensão recorde de cocaína no porto é novo golpe contra o PCC. Vídeo

São Paulo — A Receita Federal realizou, na manhã desta segunda-feira (21/10), a maior apreensão de cocaína do ano no Porto de Santos, no litoral paulista. Foram encontrados, em meio a uma carga de sucata metálica que iria para a Espanha, 1,2 tonelada da droga (veja abaixo).

Como já revelado pelo Metrópoles, o porto é um dos principais escoadouros usados pelo PCC para despachar cocaína para países da África e da Europa, onde a droga rende bilhões à maior facção do Brasil.

Segundo a Receita Federal, novos parâmetros nos sistemas de gestão de riscos permitiram a seleção e o bloqueio de uma carga de sucata metálica acondicionada em cinco contêineres. Em um deles, em meio a 24 toneladas de sucata, foram encontrados os 1.201 kg de cocaína.

A droga estava acondicionada em caixas metálicas na tentativa de dificultar os trabalhos das equipes de vigilância e repressão da Receita Federal no porto.

Outros instrumentos utilizados pela fiscalização foram dois cães de faro da Receita Federal e análise das imagens de escâneres dos contêineres selecionados, que tinham como destino o porto de Málaga, na Espanha.

Após a confirmação da contaminação, a Polícia Federal foi acionada para os procedimentos de polícia judiciária da União.