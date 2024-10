Aprenda 7 simpatias fáceis com pão para melhorar a sua vida

O pão faz parte das refeições de muitas famílias brasileiras. No café da manhã de todo dia, em um lanchinho da tarde bem gostoso ou mesmo naquela fondue para os dias de frio, ele é protagonista na dieta de muitas pessoas. Porém, ele não é perfeito apenas por seu sabor, viu?

Não importa o tipo de pão – francês, italiano, de forma ou qualquer outro —, dá para fazer simpatias com as mais diversas intenções usando esse alimento.

Desde conquistar um amor até manter o emprego, vários desejos seus podem ser alcançados com as simpatias com pão. A seguir, confira sete desses rituais e escolha aqueles que vão te ajudar nesse momento:

Para atrair dinheiro

Pegue um prato fundo e coloque sobre ele um pouco de arroz cru, uma fatia de pão e uma moeda de qualquer valor. Deixe-o coberto com uma tampa em um lugar alto, dentro de sua casa, até conseguir o dinheiro. Depois, jogue o arroz e a fatia de pão no lixo e lave o prato e a tampa, que podem ser usados normalmente. Dê a moeda para uma pessoa humilde.

Continue a leitura no site Alto Astral, parceiro do Metrópoles.