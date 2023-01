Apresentado, Cicinho quer dar toque de experiência no jovem elenco do Bahia

Na contramão dos primeiros movimentos de mercado, o Bahia deu mais experiência ao time que está disputando a temporada 2023. Nesta segunda-feira (16), o tricolor apresentou oficialmente o lateral direito Cicinho. O jogador de 34 anos é o mais velho atleta contratado pelo Esquadrão desde que o clube passou a ser gerido pelo Grupo City.

Revelado pelo Remo, Cicinho passou por clubes como Juventude, Ponte Preta e Santos antes de rumar para o Ludogorets, da Bulgária. Ele passou sete temporadas no clube europeu. De volta ao Brasil, o lateral quer usar a experiência para ajudar no desenvolvimento dos atletas do Esquadrão. O setor, aliás, conta com duas jovens promessas: André, de 19 anos, e Douglas Borel, de 20.

“São jogadores talentosos. Nas últimas partidas o Borel jogou muito bem. Espero contribuir ao máximo com eles e aprender também. Vamos estar unidos para ajudar o Bahia a conquistar os triunfos. Vamos estar sempre juntos para fazer o melhor, independente de quem esteja jogando”, afirmou o jogador durante entrevista na Fonte Nova.

Questionado sobre o longo período no futebol da Bulgária, Cicinho explicou que a oportunidade de jogar torneios internacionais foi preponderante para a escolha pelo Ludogorets, mesmo com o país fora do centro esportivo da Europa. Pelo clube, ele disputou a Champions League e venceu quatro copas nacionais.

“O que me prendeu bastante tempo lá foi a ambição e a vontade que eu tinha de disputar um campeonato de alto nível, europeu. Apesar da Bulgária não ser um país tão tradicional no futebol mundial e europeu, é um país que já teve sua glória. Hoje em dia está voltando a ser, e eu tive a felicidade de jogar numa equipe nova, onze anos depois que foi comprada. Uma equipe que evoluiu muito, projeto muito bom”, explicou.

“Quando foi para eu ir para lá, efetivar a compra do Santos, eu falei com alguns brasileiros e eles me passaram que era uma equipe muito boa, projeto ótimo. Eu optei por ir para jogar lá. Tive a felicidade de, por sete anos, ser campeão, disputei a Champions League, seis anos seguidos disputando a Liga Europa. Foi mais por ambição de estar disputando esses campeonatos de alto nível”, completou.

Cicinho está integrado ao elenco do Bahia e já foi regularizado. Ele depende apenas do aspecto físico para ficar à disposição do técnico Renato Paiva. O reforço chega em um bom momento para o Bahia já que André está com a Seleção Brasileira sub-20 na disputa do Sul-Americano.

“Passei sete anos jogando fora, mas a bola é a mesma. Então, acredito que assim que estiver bem fisicamente e pronto para atuar, assim que o treinador decidir que é o momento certo, espero fazer o meu melhor para que possa ajudar o Bahia a triunfar. Que a gente possa ser muito feliz. Realmente o Bahia montou uma equipe muito qualificada. Tenho certeza que a gente vai ter muito sucesso nessa temporada”, finalizou.