Apresentadora argentina que debochou de Fernanda Torres se defende

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A apresentadora Mercedes Cordero, que zombou de Fernanda Torres em um programa de TV argentino, parece estar arrependida.

Após ter seus perfis em redes sociais invadidos por brasileiros, que foram defender a vencedora do Globo de Ouro, Mercedes tentou se justificar. Ela afirma que vem recebendo insultos desproporcionais.

“Uma piada sobre o penteado de uma artista não a desqualifica. Há um país inteiro me atacando com mensagens realmente ofensivas, me ameaçando. Nunca me referi a ela em termos profissionais, nem zombei dela. Receber uma tonelada de insultos é desproporcional”, escreveu Mercedes.

Ao lado das colegas Victoria Casaurang e Paula Galloni, a apresentadora fez comentários negativos sobre o cabelo de Fernanda Torres.

“Estava tão convencida de que não ia ganhar que nem sequer foi penteada para a premiação”, falou Victoria.

Os comentários das argentinas geraram revolta entre o público brasileiro. Até Tatá Werneck questionou: “Como você ousa falar de Fernanda Torres?”.

Mercedes Cordero trabalha no Canal 9 e na Crónica TV, além do Canal de La Ciudad e de fazer trabalhos como locutora e mestre de cerimônias. É a única que mantém o Instagram ativo após a repercussão negativa dos comentários sobre Fernanda Torres.

