Apresentadora da Globo é assaltada em SP: “Eu e bebê estamos bem”

1 de 1 A apresentadora do Autoesporte Cris Amaral – Metrópoles – Foto: Reprodução/Redes SociaisSão Paulo — Grávida do primeiro filho, a jornalista Cris Amaral, apresentadora do programa Autoesporte, da TV Globo, foi assaltada na terça-feira (27/8) em São Paulo.

Ela falou sobre o episódio em suas redes sociais (veja abaixo): “Pessoal, sofri um assalto ontem aqui em SP. Eu e bebê estamos bem fisicamente, graças a Deus.”

Apresentadora Cris Amaral comenta em seus Stories que foi assaltada em SP

A apresentadora do Autoesporte Cris Amaral

Apresentadora Cris Amaral comenta em seus Stories que foi assaltada em SP

A apresentadora do Autoesporte Cris Amaral

A jornalista contou, ainda, que ficou muitas horas sem seu celular e o acesso ao WhatsApp. Também não havia recuperado, até essa quarta-feira (28/8), o acesso a seu email pessoal. “Cuidado com o que podem receber”, alertou.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O Metrópoles pediu detalhes da ocorrência à Secretaria da Segurança Pública (SSP) e aguarda um retorno.

