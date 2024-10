Apresentadora da Globo relata perrengues: “Trancada no banheiro”

Silvana Ramiro usou as redes sociais para expor o perrengue que passa atuando como repórter. Atualmente, a jornalista apresenta o Bom Dia Rio, exibido na TV Globo, junto com Flávio Fachel. “Trancada no banheiro”, disse ao se referir a uma das situações inusitadas

“Quem trabalha na rua sabe a guerra que é achar um banheiro na hora do aperto. Já fiquei meia hora trancada num banheiro da CET-Rio; já perdi comboio porque precisei ir ao banheiro, e a polícia começou a operação”, lembrou.

Silvana continuou: “Já usei banheiro de funerária, IML, de todos os cemitérios do Rio, postos de gasolina e até de casa de miliciano sendo preso”.

No entanto, o episódio que mais causou reações foi quando estava sobrevoando a Cidade Maravilhosa para uma transmissão:

“Já precisei pousar com o Globocop [helicóptero que captura imagens para o telejornal] de tão apertada que eu estava. Fazendo cobertura de enchente, ver muita água mexeu comigo”, contou.

Silvana Ramiro finalizou a interação com fãs e seguidores compartilhando qual foi o pior reservado que precisou enfrentar para se aliviar. “O pior banheiro do Rio fica num posto de gasolina no acesso à [Via] Dutra. Prende a respiração e vai”, finalizou aos risos.