Apresentadora de Record deixa MG após maníaco que a seguia ser solto

A apresentadora Mônica Fonseca, da Record Minas, anunciou que deixou Minas Gerais após a Justiça conceder liberdade ao maníaco que a perseguia na porta da emissora. A jornalista, que apresenta o quadro “A Hora da Venenosa”, anunciou a decisão pelas redes sociais neste sábado (25/3).

“O ideal seria que eu nem aparecesse aqui nos próximos dias. Mas tenho recebido milhares de mensagens de pessoas preocupadas com a minha segurança e a do Lolô (filho de Mônica), e acho falta de consideração sumir, começou a profissional no post.

Mônica afirmou ainda que ela e o filho estão bem “na medida do possível” e que a polícia e a justiça fizeram tudo. “Nossas leis são brandas. Tudo o que eu recebi até hoje foram ameaças e pela lei, esse não é um crime qualificável para aplicação de pena mais severa”, pontuou.

Mônica Fonseca nos Stories do Instagram

Mônica Fonseca, apresentadora do Hora da Venenosa, da Record TV MinasReprodução/Instagram

foto-Maniaco-BH-Monica-Fonseca

Maníaco de BH ameaçou “fazer carnificina” Reprodução/Montagem

Fabiano da Silva Ferreira e apresentadora Mônica Fonseca, do quadro Hora da Venenosa

Fabiano da Silva Ferreira, preso por perseguir a apresentadora Mônica Fonseca, do quadro Hora da VenenosaReprodução/Montagem

