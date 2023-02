Apresentadora Titi Muller revela o motivo de saída da Globo

Em um podcast com a escritora Tati Bernardi, Titi Muller contou o motivo de ter encerrado seu contrato com a TV Globo, onde trabalhava desde 2013. A apresentadora revelou que a rotina exaustiva de trabalhar em um programa de viagens e cuidar dos filhos sozinha foi o principal fator.

“A agenda de ser uma apresentadora de programa de viagens e mãe solo era muito cansativa. Não dava mais”, contou Titi Muller. “É muito tempo longe de casa, com uma rede de apoio muito restrita”, desabafou.

Outro motivo considerado por Titi foi a distância dos familiares. Os pais dela moram no Rio Grande do Sul e ela em São Paulo. O acordo com a emissora carioca aconteceu quando ela foi convidada a renovar o contrato, mas decidiu por não manter no quadro de funcionários fixos da Globo e brincou que era um “relacionamento aberto”.

“Eu já tinha decidido que, se tivesse uma décima temporada para fechar, seria de outro formato”, contou a apresentadora. Apesar de não mais ter um programa de TV, a ex-MTV demonstrou felicidade com a possibilidade de engatar novos projetos.