Apresentadoras argentinas desmerecem Fernanda Torres e são alvo de críticas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – A rivalidade entre Brasil e Argentina, tão propagada no esporte, chegou ao entretenimento. Três apresentadoras do programa “Vamos Las Chicas”, do Canal de La Ciudad, desmereceram a conquista do Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama por Fernanda Torres. A brasileira venceu o prêmio pela atuação no filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, no último domingo (5).

Victoria Casaurang, Mercedes Cordero e Paula Galloni comentavam a premiação e, ao anunciarem a vitória de Fernanda Torres, não esconderam a surpresa. Elas passaram então a zombar da atriz brasileira, incluindo comentários sobre seu cabelo e os aplausos recebidos das concorrentes

Mercedes Cordero foi a primeira a comentar a conquista de Fernanda Torres no Globo de Ouro. Ela afirmou que a vitória na premiação não garantia uma indicação ao Oscar. “Na verdade, a corrida está apenas começando. Quem ganha o Globo de Ouro não necessariamente ganha o Oscar. Há muitas premiações no meio e até outros candidatos”, disse.

Victoria Casaurang entrou na conversa e fez críticas à aparência da brasileira. “Estava tão convencida de que não ia ganhar, que nem sequer foi penteada para a premiação”, afirmou. Vicky, como é chamada pelos argentinos, ainda relembrou uma parte do discurso da intérprete de Eunice Paiva no longa.

Mercedes, aparentemente discordando da colega de transmissão, destacou que a categoria foi muito disputada, com boas concorrentes no páreo. Ela mencionou que Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, competiu tanto no Globo de Ouro quanto no Oscar há 25 anos pelo filme “Central do Brasil”. Em seguida, ela comentou que não sabe opinar se o prêmio foi merecido “Pretendo assistir a todos os filmes para avaliar as atuações das outras atrizes”, completou.

Já Paula Galloni expressou surpresa com a vitória de Fernanda Torres e comentou sobre a reação das concorrentes ao resultado. Nesse momento, Victoria voltou a desmerecer a brasileira: “Todas fingiram demência e aplaudiram”, disse a âncora.

A situação revoltou os brasileiros na internet, que criticaram as apresentadoras. “Programa lixo”, comentou uma internauta. “Quem são vocês na fila da padaria, chicas?”, questionou outra seguidora da página do programa argentino no X (antigo Twitter). Um terceiro completou: “Inveja é uma grande M”.

Após as críticas, as três apresentadoras limitaram os comentários em seus perfis oficiais nas redes sociais nesta sexta-feira (10).

