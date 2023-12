Aprovação da tributária mostra maturidade do Congresso, diz Lula

O presidente afirmou que classe política soube “refletir sobre o Brasil” apesar das divergências ideológicas

Sérgio Lima/Poder360 – 7.dez.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) definiu, neste sábado (16.dez.2023), a aprovação da reforma tributária como “uma demonstração de maturidade” do Congresso. A votação histórica foi concluída na Câmara dos Deputados na noite da 6ª feira (15.dez).

“Foi uma demonstração de que é possível fazer política com diversidade, uma demonstração de maturidade. Acho que, apesar das divergências, de sermos de direita, de esquerda, do centro, do meio, tem uma hora que as pessoas têm que refletir sobre o Brasil”, disse o presidente a jornalistas.

A declaração foi feita depois de Lula participar da cerimônia de assinatura do contrato para o início das obras do empreendimento “Copa do Povo”, do Minha Casa, Minha Vida, em São Paulo. Na ocasião, o chefe do Executivo elogiou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelas tratativas que resultaram na aprovação da reforma.

“Nós conseguimos aprovar pela 1ª vez na história da República brasileira uma política de reforma tributária em uma votação democrática, em um Congresso em que a gente tem minoria. O que aconteceu ontem [6ª feira (15.dez)] foi um fato histórico e o Haddad merece uma salva de palmas especial por ter coordenado isso”, acrescentou. ”, declarou. Elogios também foram feitos ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), e aos líderes do governo no Senado, senador Jaques Wagner (PT-BA), e na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE).

O momento foi chamado de”extraordinário” pelo presidente.

VOTAÇÃO Os deputados analisaram na 6ª feira (15.dez) as mudanças feitas no texto da reforma tributária pelo Senado, que aprovou a medida em novembro. A votação, feita em 2 turnos, ficou assim:

1º turno – 371 votos favoráveis X 121 contrários e 3 abstenções; 2º turno – 365 votos favoráveis X 118 contrários e uma abstenção. O texto deve ser promulgado pelo Congresso Nacional antes do recesso de fim de ano, previsto para 23 de dezembro.