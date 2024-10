Aprovação das Contas de 2023 Sem Ressalvas: Câmara Municipal de Itamaraju Alcança feito Histórico Após 25 Anos

A Câmara Municipal de Itamaraju alcançou um marco histórico com a aprovação, sem ressalvas, das contas referentes ao exercício de 2023 pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA).

há 25 anos a Casa Legislativa não obtinha um parecer tão positivo, sendo a última vez no ano de 1999.* Sob a liderança da vereadora Jozeni Alves Bonfim , essa aprovação é ainda mais significativa, pois

A competência de uma mulher à frente do Legislativo municipal foi fundamental para esse resultado, refletindo uma gestão pautada na responsabilidade fiscal, ética e transparência. O Tribunal de Contas destacou a regularidade e a eficiência na condução das finanças da Câmara, reafirmando o compromisso com as normativas exigidas pelos órgãos de controle.

Essa conquista não só eleva o nome da vereadora Jozeni Alves Bonfim, mas também fortalece o papel da mulher na política e na administração pública, demonstrando que a capacidade de liderança feminina pode transformar a realidade de instituições públicas.

Para a população de Itamaraju, a aprovação sem ressalvas das contas reforça a confiança nas instituições e representa um avanço importante em direção a uma gestão mais eficiente e transparente.

A liderança de Jozeni Alves Bonfim à frente do Legislativo marca uma nova era de boas práticas de governança, evidenciando que as mulheres estão aptas a comandar com excelência e a promover mudanças positivas para toda a comunidade.