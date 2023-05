Aprovação do governo de Tarcísio de Freitas supera 65% na capital, aponta Paraná Pesquisas

O trabalho do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no comando do Executivo estadual está sendo aprovado pelos eleitores paulistanos. Segundo levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 8, o ex-ministro tem a aprovação de 65,3% dos eleitores da capital paulista, com 13% dos entrevistados classificando a gestão como “ótima”. O estudo ouviu 1.208 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 30 de abril e 4 de maio. Apesar da aprovação alta, 26,7% dos eleitores desaprova a gestão de Tarcísio, sendo que 10,3% a consideram “péssima”. A maior taxa de aprovação está entre os eleitores com 60 anos ou mais (70,6%), enquanto a menor está entre os que têm entre 16 e 2 4 anos (62,1%).

Outro dado revelado pela pesquisa é sobre a aprovação do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Segundo o estudo, 52,7% da população aprova a gestão de Nunes, sendo que apenas 3,7% a consideram “ótima; enquanto outros 38,7% desaprovam, com 17,1% a considerando “péssima”. Questionados sobre a aprovação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a maioria dos entrevistados disse apoiar a gestão do petista. A taxa de aprovação de Lula foi de 55,6%, incluindo 13,8% que classificam o terceiro mandato de Lula como “ótimo”. Por outro lado, 38,7% desaprovam o governo Lula, com 22,7% considerando a gestão federal como “péssima”. O maior apoio de Lula vem entre os eleitores com 60 anos ou mais (59,1%), enquanto a maior desaprovação vem daqueles que tem entre 35 e 44 anos (41,4%).

A pesquisa também coletou dados sobre a corrida pela prefeitura nas eleições municipais de 2024. Segundo o levantamento, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) lidera a disputa, com 31,5% dos votos. Na segunda posição, aparece o atual prefeito, Ricardo Nunes, com 17,8% das intenções de votos. O ex-ministro e atual deputado federal Ricardo Salles (PL) aparece na terceira posição, com 10,9%. Em seguida vêm Tabata Amaral (PSB), com 7,1%, e Vinicius Poit (Novo), com 5,4%. A pesquisa mostrou ainda que 10,1% disse não saber em quem votar e outros 17,2% responderam que votariam em branco ou anulariam.

Em um segundo cenário, que condicionava as candidaturas ao apoio de figuras da política nacional, Boulos, apoiado por Lula nesse cenário, mantinha a liderança, chegando a 39,2% das intenções de voto. Contando com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Salles chega a 20,4% dos votos, ocupando a segunda posição, sendo seguido por Nunes, que, mesmo com o apoio da ministra Simone Tebet (MDB), perdeu votos em relação ao cenário anterior, conseguindo 13,6% das intenções. Apoiada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), Tabata soma 7,7% das intenções, enquanto Poit, apoiado pelo colega de partido e governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), teria 5% dos votos.