Aprovação do presidente passa de 50%, mas do governo cai ao menor índice em um ano

Segundo pesquisa Atlas, aprovação cresceu dois pontos na comparação com novembro, enquanto desaprovação caiu; 42% consideram gestão como ótima e boa, o menor percentual desde os 41% de janeiro de 2023

A pesquisa Atlas desta terça aponta ainda o desempego do governo Lula por áreas temáticas, sendo Agricultura o setor com melhor resultado



A avaliação do desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência da República cresceu e a aprovação superou a marca de 50%. É o que aponta a nova pesquisa Atlas, divulgada nesta terça-feira, 6. Segundo o levantamento, dos entrevistados, 52% aprovam o desempenho do petista, enquanto 43% desaprovam e 5,5% não souberam responder. O resultado mostra um aumento de 2% no índice de aprovação na comparação com a pesquisa anterior, de novembro de 2023. Ao mesmo tempo, os dados também apontam queda de 4 pontos percentuais no grupo que desaprova a atuação de Lula, passando de 47% para 43%. Em contrapartida, a avaliação do governo federal registrou a pior taxa de avaliação positiva no último ano, com 42% dos participantes classificando o governo Lula 3 como ótimo ou bom. Em novembro do ano passado, o resultado era de 43%.

A mudança, contudo, não reflete um aumento da avaliação negativa. Os dados do levantamento de janeiro deste ano mostram uma queda de seis pontos percentuais na avaliação de ruim ou péssimo, passando de 45% dos entrevistados para 39%. A mudança aconteceu na avaliação regular, que aumentou de 11% para 16%. A pesquisa Atlas desta terça aponta ainda o desempego do governo Lula por áreas temáticas, sendo Agricultura o setor com melhor resultado (48% de ótimo/bom) e Segurança Pública com o pior índice (52% de ruim/péssimo). A pesquisa ouviu 7.405 brasileiros entre os dias 28 e 31 de janeiro, com margem de erro de um ponto percentual.

