Apuarema aciona governo estadual após fortes chuvas; Bombeiros avaliam estragos

Apuarema, no Médio Rio de Contas, foi uma das cidades mais afetadas pelas fortes chuvas que predominam na região desde sexta-feira (10). O prefeito Roberto Amorim (Avante) acionou o Governo do Estado após o município ligar o sinal de alerta com as chuvas e recebeu neste sábado (11) uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Uma força-tarefa foi montada para intensificar as ações emergenciais após o temporal provocar estragos, sobretudo na área do Mercado Municipal, região da feira livre. As informações são do Blog Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias.

De acordo com informações da prefeitura, não há registro de desabrigados na cidade.