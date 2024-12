“Aqui falo direto com Deus”: Fernanda Brum fala sobre a força dos montes no Fantástico

Neste domingo, o programa Fantástico, da Rede Globo, destacou a prática de evangélicos em todo o Brasil de se reunirem em montes de oração, locais considerados sagrados e de intensa conexão espiritual. A reportagem contou com a participação especial da pastora e cantora gospel Fernanda Brum, que trouxe uma perspectiva histórica e bíblica sobre a importância desses espaços para a fé cristã.

Fernanda Brum explicou que a tradição dos montes remonta a práticas bíblicas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. “Os montes de oração são lugares que a igreja escolhe para adorar em conjunto, com mais privacidade, como nos tempos bíblicos. Tanto os judeus já usavam os montes, como Moisés usou o monte para receber as tábuas da lei”, afirmou. Ela lembrou que Moisés passou 40 dias no monte, buscando a Deus, e retornou com o rosto iluminado.

A cantora também mencionou a presença de Jesus em montes, destacando a continuidade dessa prática espiritual no Novo Testamento. “Esse é um princípio judaico, mas já no Novo Testamento a gente encontra o pessoal no monte também. Principalmente Jesus”, completou.

O programa também visitou locais como Salvador (BA) e Duque de Caxias (RJ), onde centenas de fiéis se reúnem regularmente em busca de renovação espiritual. Para muitos, a subida ao monte simboliza sacrifício e devoção, um momento de intimidade com Deus.

