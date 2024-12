Ar-condicionado da Samsung usa IA para ‘aprender’ preferências do usuário

A Samsung tem focado seus esforços no que tem chamado de “revolução na praticidade para os usuários”. A ideia é lançar produtos altamente tecnológicos e equipados com inteligência artificial, deixando as casas cada vez mais conectadas.

Para os brasileiros, o lançamento mais recente é o da linha WindFree AI. Ela oferece novos aparelhos de ar-condicionado que se destacam por conta de recursos de IA, além de mais conectividade com o aplicativo SmartThings, o ecossistema de aparelhos inteligentes da empresa sul-coreana.

Aparelho é totalmente integrado a outros recursos da Samsung

De acordo com a Samsung, existem duas opções de modelos: o WindFree AI (nas versões quente e frio ou só frio) e o WindFree POWERVolt AI (disponível na versão frio).

Os aparelhos usam a IA para aprender quais são as preferências do usuário e comparam elas com a temperatura interna e externa da casa, proporcionando um ambiente ainda mais confortável e garantindo o máximo de economia na conta de energia.

Ar-condicionado com IA da Samsung chegou ao Brasil (Imagem: reprodução/Samsung)

Já a tecnologia WindFree consiste em, com o toque de um botão, dispersar ar climatizado através de 23 mil microfuros que eliminam o vento gelado direto, deixando o ambiente ainda mais confortável sem o incômodo do vento.

Esses lançamentos são mais uma demonstração do foco da Samsung em proporcionar o melhor da tecnologia para facilitar a rotina, em todos os ambientes da casa. Com os novos aparelhos de ar-condicionado WindFree AI, os consumidores têm controle das funcionalidades do dispositivo e, por meio da conectividade, garantem um sono melhor. Thiago Dias, diretor da divisão de ar-condicionado da Samsung Brasil

Os modelos ainda contam com o modo Welcome Cooling, disponível dentro do aplicativo SmartThings. Este recurso detecta a localização através do smartphone e liga o ar-condicionado quando o usuário estiver a uma distância predefinida da sua casa, usando seu modo e temperatura preferidos.

Aparelho conta com recurso que liga o ar-condicionado quando o usuário estiver a uma distância predefinida da sua casa (Imagem: reprodução/Samsung)

Economia de energia é um diferencial do produto

A linha WindFree AI ainda permite que o usuário, em tempo real, calcule o gasto estimado do aparelho a partir da função SmartThings Energy.

Também é possível criar limites de consumo e ser notificado quando ele for atingido.

A Samsung destaca que o ar-condicionado pode garantir até 77% de economia de energia com o modo WindFree, quando comparado com o modo de resfriamento rápido.

Além disso, os novos modelos contam com o compressor Digital Inverter Ultra, que consome menos e supera com facilidade a nota máxima de eficiência energética, segundo a nova regulamentação do Inmetro.

Os produtos da nova linha WindFree AI têm preço a partir de R$ 3.399,00 nas versões só de frio, e a partir de R$ 3.699,00 nas versões quente e frio.

