Arábia Saudita realiza primeiro transplante de coração totalmente robótico do mundo

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC), localizado em Riade, na Arábia Saudita, fez história ao realizar o primeiro transplante de coração totalmente robótico do mundo. Desde que iniciou seu programa de cirurgia cardíaca robótica em 2019, a instituição aumentou significativamente o número de procedimentos, passando de 105 para 400 cirurgias, solidificando sua posição de destaque na área. Recentemente, durante a Global Health Exhibition, o Professor Feras Khaliel, que lidera a equipe de cirurgia cardíaca do KFSHRC, foi agraciado com o Prêmio de Excelência em Pesquisa em Saúde: Inovação Aplicada. Essa honraria reconhece suas valiosas contribuições para a inovação no setor de saúde. O transplante foi realizado em um jovem de 16 anos que enfrentava insuficiência cardíaca em estágio terminal, marcando um avanço importante na prática de transplantes.

O programa de cirurgia cardíaca robótica do KFSHRC tem se destacado por introduzir técnicas inovadoras, incluindo cirurgias robóticas para múltiplas válvulas e a substituição da válvula aórtica. Essas operações utilizam tecnologias de suporte circulatório mecânico de ponta, resultando em taxas de sobrevivência impressionantes de até 98%, além de uma redução significativa nos tempos de recuperação e nas complicações pós-operatórias. Além de suas inovações cirúrgicas, o KFSHRC foi classificado como o melhor hospital do Oriente Médio e da África, ocupando a 20ª posição global entre os 250 principais Centros Médicos Acadêmicos. A instituição também é reconhecida como a marca de saúde mais valiosa na Arábia Saudita e em toda a região do Oriente Médio, refletindo seu compromisso com a excelência e a inovação na área da saúde.

*Reportagem produzida com auxílio de IA