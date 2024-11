Aragon Brasília apresenta novidades neste segundo semestre

O Aragon Brasília está entrando em um novo momento, trazendo uma gestão renovada e uma proposta ainda mais diversificada para os clientes.

Localizado à beira do lago, no Pontão do Lago Sul, o restaurante promete uma experiência única, unindo gastronomia de alta qualidade, entretenimento e um ambiente acolhedor.

A nova gestão do Aragon traz uma programação musical que contempla músicos brasilienses de grande renome nacional, o que transforma a visita do cliente em uma experiência sensorial completa.

“A ideia é oferecer não apenas uma refeição, mas um momento de lazer e entretenimento, com apresentações ao vivo que agradam a todos os gostos.” Flávio Sena, proprietário do Aragon Brasília

A gastronomia, sob o comando do renomado chef Alex Pereira e subchef Jonas Silva é outro ponto alto. O menu foi repaginado, trazendo novidades que prometem surpreender até os paladares mais exigentes, com ótimo custo benefício.

Entre as opções, tem o Menu Executivo, ideal para almoços de negócios ou encontros informais. De segunda a sexta, exceto feriados, o valor é de R$ 79,90 por pessoa.

Nos fins de semana e feriados, o restaurante serve um buffet variado, com massas, saladas, frutos do mar, carnes grelhadas e sobremesas. Tudo isso por apenas R$ 99,00 por pessoa.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Aragon Brasília tem cardápio diversificado Divulgação 2 de 3 O cardápio também conta com sobremesas deliciosas Divulgação 3 de 3 O Menu Executivo é ideal para almoços de negócios ou encontros informais Divulgação

Para aqueles que preferirem o cardápio à la carte, o Aragon traz o melhor da gastronomia ibérica em um amplo menu com pratos elaborados e a tradicional Paella, feita com maestria pela mãos do chef.

Destaque também para o Happy Hour do Aragon, com preços imperdíveis em drinks e entradinhas. As promoções são válidas das 16h às 20h, de domingo a sexta.

Na parte das bebidas, o cliente pode desfrutar de uma ampla variedade de drinks autorais, carta de vinhos com rótulos nacionais e internacionais, além de chopp gelado.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Drink Terra Mágica Divulgação 2 de 3 Drink Cosmopolitan Divulgação 3 de 3 Drink Essência do Solo Divulgação

A equipe do Aragon Brasília também passou por ajustes, foi cuidadosamente treinada para garantir um atendimento de excelência, refletindo o compromisso do restaurante com a qualidade em todos os aspectos.

Seja para um jantar especial, um almoço descontraído ou uma tarde de lazer, o Aragon é o lugar perfeito para desfrutar de momentos inesquecíveis à beira do lago.

Este novo momento do Aragon promete ser uma celebração da boa mesa e do entretenimento em um dos cenários mais belos de Brasília, o Pontão do Lago Sul. Não perca a oportunidade de se surpreender.

Faça sua reserva pelo número (61) 99840-0778

Restaurante Aragon Brasília

Instagram

Onde: Pontão do Lago Sul

Horário de funcionamento:

Domingo a quinta: 11h30 à 0h

Sexta e sábado: 11h30 à 1h