Árbitra baiana é confirmada no quadro internacional da FIFA em 2025; confira

A árbitra assistente Daniella Coutinho Pinto é a mais nova representante brasileira no quadro internacional da FIFA. A confirmação foi feita pela Conmebol nesta quinta-feira (2), integrando a lista oficial de árbitros brasileiros na elite da arbitragem mundial para 2025.

Com a nomeação de Daniella, a Bahia agora passa a contar com três profissionais no quadro da FIFA. Além dela, permanecem no grupo o árbitro assistente Luanderson Lima dos Santos e o árbitro de vídeo Diego Pombo Lopez.

Natural do município de Feira de Santana, Daniella Coutinho, de 39 anos, atua como árbitra assistente desde 2014, mas a relação com a FIFA não é novidade. Antes de mudar de função, Daniella atuou como árbitra central e chegou a fazer parte do quadro internacional na antiga posição. Agora, retorna à FIFA como assistente.

O presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ricardo Lima, celebrou o ingresso de Daniella e destacou o sucesso contínuo da arbitragem baiana.

“Parabenizamos Daniella pelo retorno ao quadro da FIFA, agora como árbitra assistente. Acompanho a carreira dela há muitos anos e sou testemunha do seu preparo e competência. Ela mereceu o ingresso no quadro internacional por tudo que vem fazendo em campo. Estamos muito felizes com o sucesso da arbitragem baiana, que já contava com Luanderson e Diego no quadro e contou, por 21 anos, com Alessandro Matos. Isso mostra que os investimentos que nós fizemos no nosso quadro estão dando resultado. E vamos continuar investindo, muito mais”, comentou.