Árbitro marca pênalti bizarro e Gama vence Legião

Com um pênalti bizarro no início do jogo, o Gama venceu o Legião por 3 x 0 na segunda rodada do Candangão BRB. O pênalti decisivo da partida aconteceu aos 13 minutos da primeira etapa, e foi marcado pelo árbitro Marcello Rudá.

A torcida mandante pressionava, e chegou a entoar cantos como “Candangão é obrigação”, cobrança que refletiu em nervosismo em campo. Após uma bola tocada para a área, o atacante Marcelo Toscano correu, iniciou o toque com o zagueiro do Legião Kaio dos Santos, e posteriormente tropeçou nos próprios pés.

Confira o lance:

A equipe do Gama converteu a penalidade, e abriu o placar. Após o gol, o time da casa passou a dominar as ações do jogo.