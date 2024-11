‘Arcane’, a série animada mais cara já produzida, está de volta à Netflix

Depois de três anos de espera, a segunda temporada de ‘Arcane’ estreia neste sábado, dia 9, com os três primeiros episódios disponíveis. Os outros seis serão lançados em duas partes: no dia 16 e no dia 23 de novembro.

‘Arcane’ é baseado no universo de personagens do jogo online ‘League of Legends’ e é aclamada tanto como uma das melhores adaptações de videogames quanto como uma das melhores séries animadas da Netflix. De fato, ‘Arcane’ também é a série animada mais cara já produzida.

Segundo a Variety, as duas temporadas de ‘Arcane’ — totalizando 18 episódios — custaram à Riot Games, produtora de ‘League of Legends’, cerca de 250 milhões de dólares, aproximadamente 233,4 milhões de euros.

“Estamos mais do que confortáveis com os gastos necessários para criar uma série que valha o tempo dos nossos jogadores”, afirmou à publicação Marc Merrill, cofundador e ‘chief product officer’ da Riot Games, sobre o valor investido na produção de ‘Arcane’.

