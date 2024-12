Arcane: saiba tudo o que rolou na 1ª temporada para assistir online à segunda

A série Arcane estreou no final de 2021, e conquista fãs até os dias de hoje, principalmente no meio gamer. A produção é derivada do jogo online “League of Legends”, que é muito conhecido mundialmente, e chamou atenção por contar histórias que envolvem os personagens do game.

Três anos depois da estreia. Arcane ganhou sua continuação, com a segunda temporada que chegou em três partes na Netflix, nos dias 9, 16 e 23 de novembro, respectivamente. Contudo, a nova temporada é também a última da série, que teve uma excelente recepção do público e crítica.

Leia mais:

As 10 melhores séries na Netflix, segundo a crítica

8 séries animadas baseadas em jogos de videogame

Como jogar e transmitir Netflix Games na TV

Depois de um hiato de mais de dois anos, pode ficar difícil de lembrar tudo o que aconteceu na primeira temporada. Por isso, preparamos uma matéria que conta um resumo dos acontecimentos mais importantes, para que você se prepare antes de conferir a segunda temporada na Netflix. Veja!

ATENÇÃO: spoilers sobre a primeira temporada descritos abaixo

O que aconteceu na 1ª temporada de Arcane?

A série Arcane conta a história das irmãs órfãs Vi (Hailee Steinfeld) e Jinx (Ella Purnell), que estão em lados opostos em uma batalha entre duas regiões, a luxuosa cidade de Piltover e o distrito subterrâneo de Zaun. Durante a primeira temporada, as duas embarcam em uma grande confusão em Zaun depois de um roubo realizado em Piltover.

A primeira temporada está disponível na Netflix com nove episódios, de uma animação que mescla computação gráfica e inserções de traços com estilo mais desenhado. Ela levou seis anos para ser produzida, o dobro do tempo que a segunda levou para ser desenvolvida.

A série mistura elementos de ação, steampunk e drama familiar, com destaque principalmente para a tensão entre Piltover e Zaun, e foi muito elogiada por seu estilo de animação inovador, além da narrativa profunda e pelo jeito em que o universo de “League of Legends” foi expandido.

Há temas como tecnologia, magia e relações humanas, além de luta de classes, ética do progresso tecnológico e traumas psicológicos.

Arcane 1ª temporada: Ato 1

A primeira parte de Arcane apresenta Violet e Powder, irmãs que perdem seus pais em uma rebelião. Ainda jovens, acabam roubando um apartamento em Piltover juntamente com seus irmãos adotivos. Porém, o roubo não dá certo, já que Powder quebra cristais mágicos de forma acidental, o que causa uma grande explosão.

Isso gera um efeito cascata, que acaba na captura de Vander e na tentativa de Vi, Mylo e Claggor de resgatá-lo. Durante isso, enquanto tenta ajudar, Powder acaba causando outra explosão, matando seus irmãos adotivos e Vander. Isso faz com que Vi afaste a irmã, chamando-a de Jinx pela primeira vez, o que provoca sua transformação e aliança com Silco, um criminoso.

Arcane 1ª temporada: Ato 2

Anos depois dos primeiros eventos, no segundo ato, a série mostra as consequências do desenvolvimento tecnológico de Piltover e o impacto do Hextech, uma tecnologia mágica criada por Jayce e Viktor. Enquanto isso, Zaun fica cada vez mais dependente do Shimmer, uma substância mutagênica que é distribuída por Silco.

Jinx agora é uma adolescente violenta e instável que trabalha para Silco, e Vi está presa, mantida afastada da irmã. A trama se torna ainda mais intensa quando Caitlyn, uma enforcer de Piltover, acha Vi na prisão e a libera, com o objetivo de ajudar a encontrar Silco e entender o conflito crescente entre Piltover e Zaun.

Arcane 1ª temporada: Ato 3

O último ato da temporada é o clímax das tensões entre Piltover e Zaun, com Vi e Caitlyn se aliando a Ekko, um amigo de infância das irmãs, que agora é líder de um grupo rebelde chamado os Firelights. Jinx, enquanto isso, sofre mais ainda com as crescentes crises psicológicas, principalmente pela reaproximação de Vi.

O final traz diversos confrontos brutais envolvendo Vi, Caitlyn, Jayce, Silco e Jinx, enquanto o futuro de Piltover e Zaun está em jogo. Jinx mata acidentalmente Silco e se torna um símbolo de revolução, e um míssil é lançado contra o conselho de Piltover, selando o desfecho trágico da primeira temporada.

Finalmente, Jinx aceita sua identidade e rompe definitivamente com sua irmã Vi, enquanto implicações políticas e pessoais de suas atitudes formam os ganchos da continuação da série.

Sinopse da 2ª temporada de Arcane

A segunda temporada, com 9 episódios, começa logo após os eventos finais da primeira. Após a morte de Silco, Jinx assume o papel de líder do submundo, mas também é a pessoa mais procurada por Piltover. Isso faz com que Caitlyn, que tem um papel importante entre os pacificadores, fique atrás dela. Além disso, Vi também entra na caça contra sua própria irmã.

Além disso, personagens icônicos da temporada anterior, como Jayce, Ekko, Viktor e Heimerdinger estão de volta, e a série ainda traz novos campeões de LOL, como o alquimista Singed e sua criação, o lobo humanoide Warwick.

O elenco de voz de Arcane traz Ella Purnell (“Fallout”) como Jinx, Hailee Steinfeld (“Gavião Arqueiro”) como Vi, Katie Leung (“Annika”) como Caitlyn, Kevin Alejandro (“Lúcifer”) interpretando Jayce e Yuri Lowenthal (“Operação Big Hero”) como Mylo.

O post Arcane: saiba tudo o que rolou na 1ª temporada para assistir online à segunda apareceu primeiro em Olhar Digital.