Arcebispo de Recife organiza missa em homenagem às vítimas do desabamento

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, junto ao reitor do Santuário do Morro da Conceição, padre Emerson Borge, realizará uma missa em homenagem às vítimas do desabamento do teto da igreja, que resultou na morte de duas pessoas, neste sábado (31). A cerimônia está marcada para as 18h, na Praça do Morro da Conceição, em Recife. Além das fatalidades, 25 pessoas ficaram feridas no trágico incidente.

As vítimas que perderam a vida foram identificadas como Antônio José dos Santos, de 58 anos, e Maria da Conceição França Pinto, de 64 anos. O desabamento ocorreu durante um evento de distribuição de cestas básicas, o que gerou grande comoção na comunidade. A vice-governadora Priscila Krause destacou que muitos cidadãos se mobilizaram para ajudar no resgate dos feridos.

A operação de resgate contou com a participação de 32 bombeiros e 15 policiais militares, que se dedicaram a localizar possíveis vítimas entre os escombros. Para isso, foram utilizados cães farejadores, que desempenharam um papel crucial na busca. A expectativa é que todos os desaparecidos tenham sido encontrados, trazendo um alívio à comunidade local.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile