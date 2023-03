Área do antigo Hospital Salvador deverá abrigar maternidade municipal

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) determinou, por meio de decreto, a desapropriação do terreno do extinto Hospital Salvador, no bairro Federação. O local deverá dar lugar a uma unidade de saúde hospitalar, ambulatorial e maternidade municipal. O espaço tem área total superior a 4,1 mil metros².

Atualmente, o prédio, que funcionou como ponto exclusivo para tratamento da Covid-19 até 2021, está em total estado de abandono e é utilizado por usuários de drogas. O cenário é de teto desabado, lixo, resto de material hospitalar e janelas vandalizadas. Roubos constantes também são relatados no local. Em 2022, o prédio chegou a ser alvo de incêndio duas vezes. O Hospital Salvador foi desativado em 2018.

A efetivação da desapropriação deverá ser feita pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme o decreto divulgado na última terça-feira (21). “Em caso de efetivação da desapropriação por via judicial, fica autorizada a Procuradoria Geral do Município – PGMS, para em nome do expropriante, mover ação competente, podendo, na petição inicial ou no curso do respectivo processo, solicitar a aplicação do regime de urgência, nos termos da Legislação Federal, que regula para fim de obtenção da imissão na posse do bem declarado de utilidade pública”, diz a publicação.