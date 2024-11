Áreas rurais de Planaltina recebem asfalto e novos canais de irrigação

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), inaugurou, na manhã desta sexta-feira (22/11), pavimentações asfálticas na DF-345 e DF-131, ambas em áreas rurais de Planaltina (DF), além de canais de irrigação na região administrativa.

A obra da DF-345 liga a rodovia à Escola Classe Núcleo Rural Córrego do Atoleiro, por onde passam as cerca de 500 pessoas da comunidade diariamente. A pavimentação asfáltica custou R$ 2,5 milhões.

Na comunidade do Núcleo Rural Monjolo, na DF-131, a chegada do asfalto dá acesso à Escola Classe (EC) Monjolo. Os 6,3 km de asfalto inaugurados atenderão a aproximadamente 30 mil motoristas que trafegam pela região todos os dias.

As obras fazem parte do programa Caminho das Escolas e foram executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), com recursos provenientes de emendas parlamentares.

“Fizemos duas entregas de obras do Caminho das Escolas, em uma região que era muito carente. Conseguimos executar a obra com preservação ambiental o desenvolvimento da população rural”, destacou Ibaneis. “Com essas obras buscamos promover ainda mais qualidade de vida.”

Na ocasião, o chefe do Palácio do Buriti também inaugurou sistemas de irrigação no Núcleo Rural Monjolo. Com a entrega de dois novos canais de irrigação em Planaltina, o DF alcançou 100 km de tubulações em áreas rurais