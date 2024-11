Argentina de Javier Milei se retira da COP29

O governo argentino, sob a liderança de Javier Milei, decidiu que sua delegação não participará da COP29, a conferência climática da ONU que está sendo realizada no Azerbaijão até o dia 22 deste mês. Essa escolha não foi uma surpresa, uma vez que a administração tem se afastado de fóruns multilaterais e tem demonstrado desinteresse em discutir a crise climática. A equipe argentina já estava ciente da decisão e buscou se reunir com outras delegações, incluindo a do Brasil, para informar sobre sua ausência na cúpula. Antes da decisão, Buenos Aires estava à frente do Grupo Sul, que promovia a colaboração entre países da região, mas agora não participará das deliberações que visam um consenso.

Milei, que já expressou ceticismo em relação ao aquecimento global, não vê a questão das mudanças climáticas como uma prioridade em sua agenda governamental. A ex-chanceler Diana Mondino, que tinha uma visão mais favorável à atuação da Argentina em questões climáticas, acabou sendo forçada a deixar seu cargo. A postura do governo argentino tem sido considerada pouco colaborativa em fóruns internacionais, especialmente ao bloquear discussões sobre a Agenda 2030 da ONU, que trata de sustentabilidade.

Embora Milei tenha confirmado sua presença no G20, ele já se manifestou contra debates relacionados à igualdade de gênero, evidenciando uma tendência de resistência a temas sociais e ambientais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias