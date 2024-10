Argentina está mudando, mas ‘é muito cedo’ para entrarmos lá, diz CEO do Nubank

Segundo o CEO do Nubank, David Vélez, o momento atual é delicado e é ‘muito cedo’ para tomar uma decisão sobre entrar na Argentina, mas a fintech olha atentamente para o país.

+‘Já somos muito regulados e não há espaço para regular ainda mais’, diz CEO do Nubank

O executivo do Nubank comentou que estão ocorrendo muitas mudanças no campo da economia da Argentina e que é necessário cautela e acompanhar momento por mais tempo.

Vélez disse que torce para que a situação econômica do país tenha melhoras concretas, citando a transição recente de governo.

“É impossível não olhar para o que ele [Javier Milei] está fazendo”, disse, durante o evento Bloomberg New Economy at B20, que ocorre em São Paulo nesta quarta-feira (23).

A visão da gestão do banco digital é de que velocidade das mudanças ‘surpreendeu’ com a troca de governo, mas são necessários mais alguns anos para avaliar a situação e tomar a decisão de investir ou não no país.

David Vélez, contudo, sinalizou que se trata de um ambiente potencialmente promissor por conta do nível relativamente baixo de acesso a crédito para pessoas físicas – ambiente que também é visto no México, atual foco do Nubank.

“Olhamos para a Argentina mas é muito cedo para tomar uma decisão. O país tem universidades excelentes, pessoas excelentes, e é uma economia que não tem crédito e é um dos maiores PIBs na América Latina”, disse.

México na mira

O CEO do banco ainda comentou que, dentro do processo de internacionalização, o México é o grande foco e é uma das principais avenidas de crescimento a ser trilhada pela casa.

“O México é nossa maior oportunidade de crescimento dentro da América Latina. Boa parte do país não possui acesso a crédito e temos um PIB per capita maior do que no Brasil. Se você compara o México com uma economia bancarizada, eles estão muito atrás, o que dá muita brecha pra a digitalização avançar e impulsionar produtos como o nosso”, disse o CEO do Nubank.

O post Argentina está mudando, mas ‘é muito cedo’ para entrarmos lá, diz CEO do Nubank apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.