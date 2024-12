Argentina termina 2024 no topo do ranking Fifa e Brasil em quinto

A seleção argentina de futebol encerrou o ano de 2024 na primeira colocação do ranking masculino da Fifa, alcançando 1.867,25 pontos. O Brasil, por sua vez, se manteve na quinta posição, com 1.775,85 pontos. Desde a última atualização, realizada em 28 de novembro, não houve mudanças nas posições do Top 100, que permanece o mesmo.

O ranking atual apresenta a Argentina no topo, seguida pela França, que ocupa a segunda posição com 1.859,78 pontos. A Espanha está em terceiro lugar, com 1.853,27 pontos, enquanto a Inglaterra ocupa a quarta posição, somando 1.813,81 pontos. O Brasil, com seus 1.775,85 pontos, continua a ser uma das principais seleções do mundo.

Além do Brasil, outras seleções que se destacam no ranking incluem Portugal, na sexta posição com 1.756,12 pontos, e a Holanda, que está em sétimo lugar com 1.747,55 pontos. A Bélgica e a Itália completam a lista das dez primeiras, ocupando a oitava e nona posições, respectivamente, com 1.740,62 e 1.731,51 pontos. A Alemanha fecha o grupo dos dez primeiros, com 1.703,79 pontos.

O Uruguai, a Colômbia e a Croácia seguem na sequência, ocupando a 11ª, 12ª e 13ª posições, com 1.695,91, 1.694,44 e 1.691,59 pontos, respectivamente. Marrocos, Japão, Estados Unidos, Senegal, Irã, México e Suíça também estão entre as 20 melhores seleções do mundo, com pontuações que variam de 1.688,18 a 1.625,16. A próxima atualização do ranking da FIFA está agendada para o dia 3 de abril de 2025, quando novas pontuações poderão alterar a classificação das seleções.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos