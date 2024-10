Argentino foi executado em semáforo no centro de Eunápolis

A noite de segunda-feira (14) em Eunápolis foi marcada por uma execução fria e atroz. Um homem em situação de rua, de nacionalidade argentina, foi assassinado à queima-roupa num dos semáforos mais movimentados da cidade, na Avenida Conselheiro Luís Viana, próximo ao trevo que liga a BR 101 e 367. A vítima, que atuou como limpadores de para-brisas, foi identificado como Hernan Gonzales (40 anos).

CENA DE TERROR: ATAQUE CRUEL EM PLENA AVENIDA

Testemunhas contaram que dois homens numa moto chegaram ao local e, sem qualquer hesitação, seguiram pela calçada. Vestidos de preto, atiraram contra o argentino a curta distância, em frente a uma churrascaria. Ferido, o homem ainda tentou fugir, correndo cerca de 15 metros até o outro lado da avenida, mas desabou na calçada em frente a um hotel, onde morreu.

FRIEZA DOS CRIMINOSOS: UMA EXECUÇÃO CRUEL

O crime chocou as pessoas que estava próximo do cenário do assassinato. Segundo as testemunhas, após o ataque, os criminosos voltaram para conferir o resultado. Eles retiraram os capacetes e observaram o corpo sem vida da vítima antes de fugirem. No chão, cápsulas de pistola 9mm revelaram a arma usada no crime.

INVESTIGAÇÕES EM CURSO

Câmeras de segurança da região, que são bastante movimentadas, podem ser cruciais para ajudar na identificação dos assassinos. A polícia já iniciou as investigações e espera que as imagens gravadas revelem detalhes importantes. A equipe do SAMU 192 chegou rapidamente, mas nada conseguiu fazer o homem já estava sem vida.

Eunápolis viveu um episódio de extrema violência que deixa a cidade em estado de alerta. As autoridades pedem que quem tenha informações colabore com a investigação.