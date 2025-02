Ariana Grande enaltece Fernanda Torres após encontro inusitado

A cantora Ariana Grande, que vive a personagem Glinda no musical Wicked, ficou surpresa após um encontro inesperado com a atriz brasileira Fernanda Torres neste domingo (9/2), durante o Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, que aconteceu na cidade da Califórnia, nos Estados Unidos. A famosa encheu a atriz de Ainda Estou Aqui de elogios depois de uma conversa bem-humorada.

No momento do encontro, cercado por muitos fotógrafos, Fernanda Torres brincou com Ariana Grande, imitando seu gesto de cabelo realizado para atrair pretendentes no filme Wicked, conhecido como “Toss Toss”. “Não imaginava que você era tão engraçada. Eu amo comédia, você estava maravilhosa”, disse a atriz brasileira.

Encheu de elogios

Depois do encontro e do elogio inesperado de Fernanda Torres, que concorre ao Oscar de melhor atriz, Ariana Grande afirmou que ficou surpresa com o gesto e encheu a brasileira de elogios. “Essa é a minha primeira vez que encontro com ela. Ela é tão linda, gentil e brilhante. Uma atriz incrível, atuação fantástica e um ser humano brilhante”, disse a artista.

Além de concorrer ao Oscar de melhor atriz por conta do seu trabalho em Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, Fernanda Torres também venceu o Globo de Ouro como melhor atriz de drama, um feito inédito para o cinema nacional. Por conta disso, a brasileira foi homenageada no Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara neste domingo (9/2).

“Performances notáveis”

Fernanda Torres recebeu o Prêmio Virtuosos, em evento realizado no Teatro Arlington.

Além de Fernanda, serão agraciados Ariana Grande, Sebastian Stan, Selena Gomez, Harris Dickinson, Clarence Maclin, Mikey Madison e John Magaro.

O Virtuosos é um prêmio entregue a “um grupo seleto de talentos, cujas performances notáveis ​​em filmes nesta temporada os impulsionaram para a vanguarda da conversa cinematográfica nacional”.



Ariana Grande também está na corrida por uma estatueta do Oscar. A cantora concorre na categoria de melhor atriz coadjuvante por seu trabalho no musical Wicked. Já Cynthia Erivo, intérprete de Elphaba no filme, também foi indicada, mas na categoria de melhor atriz, concorrendo diretamente com Fernanda Torres.

