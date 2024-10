Arias avalia concorrência com Gilberto como positiva: “É importante para o Bahia”

Entrevistado do dia na sala de imprensa Armando Oliveira, o lateral-direito Santiago Arias falou a respeito do momento que vive no Bahia e na Seleção Colombiana nesta sexta-feira (25). O camisa 13 também falou sobre a concorrência com Gilberto e a ajuda na adaptação dos jogadores mais novos.

“Muito importante a última data fifa. Eu joguei os dois jogos, então venho bastante bem e em forma. Volto compromissado com a equipe, sabemos que é uma partida que não é facil, mas temos condições de enfrentar o Vasco e conseguir os três pontos”, disse.

Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O jogador também falou da ajuda que ele dá na adaptação dos atletas mais novos, como o uruguaio Luciano Rodríguez.

“Eu sempre tento ajudar aos companheiros e os meninos que estão chegando e são muito novos. Tanto eu quanto Carlos De Pena e Victor Cuesta que ajudam aos mais novos a se integrarem rapidamente. Passei por essa situação, não é muito fácil, mas estamos aqui para ajudá-los”, analisou.