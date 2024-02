Arlyson Gomes e Vandeuarley do Clube Nacional de Artistas do Brasil anunciam extinção de 10 Projetos para reerguer a organização

Nesta terça-feira, dia 20 de fevereiro, Arlyson Gomes, presidente do Clube Nacional de Artistas do Brasil, em conjunto com Vandeuarley, secretário de finanças integradas, divulgaram a extinção de 10 projetos que marcaram a história da organização. Segundo a assessoria da secretaria de finanças integradas, essa medida tem como objetivo principal otimizar os recursos e reposicionar o Clube entre as organizações mais influentes do país.

A decisão de encerrar os projetos, que acompanharam a jornada da organização desde sua fundação, foi tomada em resposta às dificuldades financeiras enfrentadas devido a administrações anteriores que não conseguiram gerenciar adequadamente os recursos do Clube Nacional de Artistas do Brasil.

Arlyson e Vandeuarley assumiram o compromisso de reverter a situação delicada em que a organização se encontra. Conforme declaração do conselho presidencial do Clube, Arthur Tavares Cardoso, atual conselheiro, a base está empenhada em estabilizar a saúde financeira da instituição e preservar os recursos para que novos membros possam desfrutar de seus direitos e benefícios.

A decisão de encerrar projetos de grande importância histórica não foi fácil, porém é vista como um passo necessário para assegurar a sustentabilidade e o futuro do Clube Nacional de Artistas do Brasil. A reestruturação financeira é considerada uma prioridade para a organização, que almeja recuperar sua proeminência no cenário artístico e cultural do país.