Arlyson Gomes se filia ao MDB e confirma candidatura a Vereador nas Eleições Municipais de Viseu em 2024

Nesta quinta-feira, 28 de dezembro, o jornalista Arlyson Gomes tomou a decisão de trocar o partido Progressistas pela filiação no Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Esta mudança ocorreu após sua tentativa de filiação nos Partidos dos Trabalhadores (PT) ser recusada.

Natural de Bragança, Arlyson se une ao MDB em busca da sua pré-candidatura como vereador em Viseu, região nordeste do Estado do Pará. Sua decisão veio após não obter resposta do PT, partido pelo qual inicialmente planejava concorrer. Após a recusa, o jornalista buscou o MDB, estabelecendo contato com Jader Barbalho Filho, presidente estadual do MDB no Pará e atual ministro das cidades no governo Lula, que possivelmente ofereceu orientação no processo de filiação.

Arlyson, que está ingressando pela primeira vez na política como pré-candidato, expressou otimismo em ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Viseu.