Armadilha com pregos fura pneus de viatura durante operação contra desmatamento ilegal no interior da Bahia

Policias da 38ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram surpreendidos durante uma operação para verificar ocorrência de desmatamento ilegal na comunidade de Lagoa dos Portácios, na zona rural de Carinhanha, na região do Velho Chico.

Ao chegarem na propriedade da empresa Calsete Indústria Comércio e Serviços Ltda, foram impedidos de entrar no terreno pois uma armadilha com pregos e madeiras instalada no terreno furou os pneus da viatura do 4º Pelotão. O episódio aconteceu na manhã da última quinta-feira (21), durante o cumprimento de um mandado expedido pelo juiz Arthur Antunes Amaro Neves.

Conforme informações do site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, na fazenda, um homem em posse de uma motosserra fugiu pela mata ao avistar a viatura. Durante as buscas pelo rapaz, os pneus da viatura foram furados. O caso está sendo investigado.