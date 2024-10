Armando Filho diz que Bolsonaro é “mais crente que muitos pastores” após críticas de Malafaia

Após a recente polêmica envolvendo o pastor Silas Malafaia e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que declarou “amar Malafaia” após receber críticas do líder religioso, o cantor gospel Armando Filho se manifestou em apoio ao ex-presidente.

Em um comentário feito em uma publicação do Fuxico Gospel, Armando elogiou a postura de Bolsonaro e fez críticas a determinados pastores, afirmando que o ex-presidente, mesmo não sendo evangélico, seria “mais crente” do que muitos líderes religiosos.

No comentário, Armando Filho escreveu: “Parabéns ao Bolsonaro pela atitude tomada. Mesmo não sendo evangélico e muito menos pastor, conseguiu provar ao país e especialmente ao seguimento evangélico, que é mais crente do que certos ‘PASTORES’”.

A manifestação do cantor acontece em meio a um momento de tensão entre Malafaia e Bolsonaro. O pastor, que foi um dos principais aliados do ex-presidente, fez críticas públicas à sua postura durante o período eleitoral, chamando-o de “covarde” e “omisso”. Bolsonaro, por sua vez, respondeu com uma atitude conciliadora, afirmando que ama Malafaia, apesar das críticas recebidas.

Print do comentario de Armando Filho

