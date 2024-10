Armie Hammer anuncia podcast e ironiza acusações de canibalismo: ‘Até gosto’

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Afastado de Hollywood desde que surgiram as primeiras acusações de abusos sexuais, estupros e canibalismo há três anos, Armie Hammer (38) decidiu voltar a trabalhar. O ator (38) lançou nesta segunda-feira (28) um podcast e contou que o projeto é para “reconstruir a própria vida” após os episódios que abalaram a carreira do ator, um dos protagonistas do filme “Me Chame Pelo Seu Nome” (2017).

No primeiro episódio de “The Armie Hammer Time Podcast”, o ator relembrou do caso. “Não vou mentir, agora até gosto disso de canibalismo”, contou ele a Tom Arnold, convidado do primeiro episódio. “As acusações são o que chocam mais. O que faz mais barulho? ‘Armie Hammer é um canibal’ ou ‘Armie Hammer pode não ser um canibal?”, questionou o apresentador.

O ator, que também atuou nos filmes “A Rede Social” (2010) e “O Cavaleiro Solitário” (2013), completou: “A coisa do canibal faz mais sucesso, e o mundo não te dá o direito de pedir desculpas. Por exemplo, alguém diz algo sobre você, todos acreditam e seguem, porque têm as suas próprias vidas”.

Ele lembrou ainda ter passado um longo período em silêncio enquanto a polícia de Los Angeles, Estados Unidos, investigava as acusações. O material levantado foi posteriormente considerado insuficiente para uma denúncia formal contra Hammer, que passa por problemas financeiros. Recentemente, o ator anunciou a venda de um automóvel por não conseguir pagar a gasolina.

No perfil oficial do podcast, chamado “The Armie Hammer Time Podcast”, a chamada ainda brinca com a polêmica do canibalismo: “Armie se reúne com pessoas extraordinárias de todas as esferas da vida enquanto reconstrói a sua. Não se preocupe… nós o alimentamos antes de cada episódio.”

Hammer estava em trajetória ascendente quando a sua carreira começou a desmoronar após as denúncias. Ele perdeu vários trabalhos e o caso até ganhou um documental “House of Hammer: Segredos de Família” produzido originalmente pelo Discovery+.

A primeira acusações contra Hammer foi publicada no Instagram em 2021 por um perfil anônimo que se apresentava como sendo de uma ex-namorada do ator. Ela contou que o artista teria enviado textos explícitos sobre canibalismo, fantasias de estupro e desejo de beber o sangue dela durante o relacionamento de quatro anos.

Em janeiro deste ano, Courtney Vucekovich relatou que ele tinha fantasias ligadas ao canibalismo. Logo depois, a influenciadora Paige Lorenze também acusou Hammer de ser violento.

Leia Também: ‘Buraco próximo da morte’, diz Caio Blat ao falar sobre separação